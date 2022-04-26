بالصور.. تاكيس يقود أول مران مع بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قاد اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني الجديد لنادي بيراميدز، أول تدريباته على رأس القيادة الفنية للفريق يوم الإثنين، بعدما أتمت الإدارة اتفاقها مع المدير الفني، لتولي المهمة خلال المرحلة المقبلة.

وبدأ الفريق بدون راحة تدريباته بملعب الدفاع الجوي بعد عودته من الكونغو، استعدادا لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا والمحدد لها مساء الأربعاء في الدوري الممتاز.

وقسَّم المدير الفني وجهازه المعاون، اللاعبين إلى مجموعتين لأداء تدريبات متنوعة في ظل حالة الإرهاق التي يمر بها الفريق بسبب السفر والعودة والإجهاد.

وعقد تاكيس جونياس جلسة مع اللاعبين مبديا خلالها سعادته بالعودة مرة أخرى لتدريب الفريق وثقته الكبيرة في المجموعة الحالية التي يرى قدرتها على مواصلة المنافسة على لقبي الدوري والكأس خلال الفترة المقبلة.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة نسيان الفترة الأخيرة والتركيز فيما هو قادم لأهمية تحقيق الانتصارات في المرحلة المقبلة ومواصلة المنافسة مشددا على أن الانتصارات تعطي اللاعبين الثقة في أنفسهم.