فيوتشر يعبر الجونة.. وفوز قاتل لسموحة على المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اُفتتحت منافسات الأسبوع الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2021/2022 بفوز مثير لفيوتشر على الجونة (3-2) وقاتل لسموحة أمام مصر المقاصة (1-0)، فيما تعادل غزل المحلة مع فاركو (1-1).

غزل المحلة وفاركو

افتتح أحمد مودي التسجيل لفاركو في الدقيقة الـ13 بعدما استغل ركلة ركنية ليحول الكرة بضربة رأسية إلى شباك المحلة.

وفي الدقيقة الـ63، نجح أصحاب الأرض في تعديل النتيجة عن طريق البديل وليد مصطفى بعدما راوغ أكثر من لاعب قبل أن يطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء لتسكن الزاوية اليمنى لمرمى الحارس محمد سعيد، وتصبح النتيجة (1-1).

وتقاسم الفريقان نقاط المباراة، ليرفع غزل المحلة رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع، ليبقى خلف فاركو الذي يحتل المرتبة السادسة في جدول الترتيب بعد رفع رصيده إلى 22 نقطة.

تشكيل غزل المحلة: عمرو شعبان، محمد فتح الله، معاذ الحناوي، هاني عادل، مصطفى العش، حميد ماو، أحمد النادري، باولون فوافي، هشام بلحة، عبده يحيى، عبدالرحمن عاطف "أجويرو".

تشكيل فاركو: محمد سعيد، جيفرسون إينكادا، عبدالله بكري، أحمد مودي، رامي صبري، عزمي غومة، أحمد البحراوي، كينجسلي سوكاري، محمود حمادة، شكري نجيب، أحمد شريف.

سموحة ومصر المقاصة

وفي إستاد الإسكندرية، انتظر سموحة حتى الدقيقة الـ82 ليفتتح التسجيل عن طريق شريف رضا، بعدما تلقى اللاعب تمريرة داخل المنطقة ليسدد الكرة على الطائر بشكل رائع داخل شباك مصر المقاصة.

واستعاد سموحة طريق الانتصارات ليرفع رصيده إلى 26 نقطة ويرتقي إلى المركز الرابع من 15 مباراة، فيما تجمد رصيد مصر المقاصة عند 10 نقاط ليبقى في المركز الـ17 قبل الأخير.

تشكيل سموحة: عمر صلاح، رجب نبيل، محمد شكري، شريف رضا، محمد حكم، محمد كناريا، أحمد حمص، مصطفى الخواجة، صديق أوجولا، مروان حمدي، عبدالكبير الوادي.

تشكيل مصر المقاصة: محمد مجدي، علي فتحي، أحمد صبيحة، علي المصرى، محمود فهمي، كريم حلاوة، جون أفيري، أحمد منعم، محمد عادل أمو، هشام حافظ، سعيد الونش.

فيوتشر والجونة

وعلى ملعب "الأهلي we السلام"، احتاج الجونة إلى خمس دقائق فقط لافتتاح التسجيل عن طريق عمرو طارق بضربة رأسية سكنت شباك الحارس محمود جنش، وانتظر الحكم للتأكد من صحة الهدف عن طريق تقنية الفيديو.

وفي الدقيقة الـ36، تمكن فيوتشر من إدراك التعادل عن طريق التونسي أيمن الصفاقسي بعدما استغل تمريرة داخل المنطقة ليحول الكرة بسهولة داخل شباك إسلام طارق.

وقلب أحمد رفعت الطاولة بعدما سجل الهدف الثاني لفيوتشر في الدقيقة الـ47، حيث تلقى عرضية من الجبهة اليمنى ليسدد الكرة في شباك الجونة، وتصبح النتيجة (2-1) لفريقه.

وعاد الجونة ليدرك التعادل في الدقيقة الـ65 بضربة رأسية من محمد نجيب بعد ركلة ركنية.

وفي الدقيقة الـ81، وضع أحمد عاطف فريقه فيوتشر في المقدمة من جديدة بعدما استغل تمريرة داخل المنطقة ليحولها داخل شباك الجونة، وتصبح النتيجة (3-2).

واضطر الجونة لاستكمال المباراة منذ الدقيقة الـ88 بعشرة لاعبين بعد طرد عمرو السعداوي.

وبهذه النتيجة، رفع فيوتشر رصيده إلى 25 نقطة بعد تحقيق انتصاره الثالث على التوالي ويصبح في المركز الخامس من 15 مباراة، فيما تجمد رصيد الجونة عند 17 نقطة في المركز الـ11 بعد خوض نفس عدد المباريات.

تشكيل فيوتشر: محمود جنش، عمر كمال عبدالواحد، مروان الصحراوي، محمود مرعي، جوزيف نجويم، كريم نيدفيد، محمد فاروق، محمد رضا بوبو، أيمن الصفاقسي، أحمد عاطف، أحمد رفعت.

تشكيل الجونة: إسلام طارق، عمرو طارق، محمد نجيب، ألان كيامبادي، عمرو السعداوي، نور السيد، إسلام محارب، محمد رزق، إسلام عبدالنعيم، محمود الشبراوي، خالد قمر.