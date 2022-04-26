مران الأهلي.. حضور الخطيب.. وغياب عبدالقادر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

استأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الاثنين على ملعب مختار التتش بالجزيرة وسط حضور محمود الخطيب رئيس النادي، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز بعد غد الأربعاء.

وخاض الفريق مرانه مساء اليوم بعد أن منح الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب العودة من المغرب بعد تخطي عقبة فريق الرجاء، في إياب الدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، وضرب موعدًا مع فريق وفاق سطيف الجزائري في الدور نصف النهائي من البطولة.

وغاب أحمد عبد القادر لاعب الفريق عن المشاركة في التدريبات الجماعية، بسبب شكواه من الإصابة بكدمة في الكتف تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الرجاء المغربي بإياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وقام الجهاز الطبي بوضع برنامج علاج طبيعي لتجهيز اللاعب للعودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق فور تعافيه من الإصابة.

وبدأ رامي ربيعة، مدافع الفريق ، تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل الذي يؤديه بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة السنغال بتصفيات كأس العالم.

وأدى ربيعة فقرات تأهيل بدني على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري.

من جانبه، قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، إن أكرم توفيق لاعب الفريق سوف يعود إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة لاستكمال برنامج التأهيل الذي يخضع له منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأوضح أن اللاعب يسير بشكل منتظم في برنامج التأهيل الذي يؤديه في مركز سبيتار بالعاصمة القطرية الدوحة، وسوف يتواجد في القاهرة لاستكمال البرنامج، لافتًا إلى أن هناك تواصلًا مستمرًّا مع الطبيب الذي أجرى له الجراحة للاطمئنان على حالته أولًا بأول.

يذكر أن الأهلي تأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل الإيجابي أمام الرجاء المغربي على ملعبه بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب، بعدما سبق للأهلي أن فاز على الرجاء بهدفين لهدف في مباراة الذهاب، التي أقيمت على استاد الأهلي we السلام الأسبوع الماضي.