ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الإثنين 25-4-2022

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القاهرة - سامية سيد - واصل الزمالك تصدره لجدول ترتيب الدورى المصرى اليوم الإثنين 25-4-2022 برصيد 35 نقطة وحل الأهلى ثانيا برصيد 31 نقطة علما بأنه خاض مباريات أقل من الفريق الأبيض وجاء بيراميدز في المركز الثالث برصيد 29 نقطة.



ترتيب الدورى المصرى

وجاء ترتيب الدورى كالتالى

شهد الدورى المصرى اليوم الإثنين 25-4-2022 إقامة ثلاث مباريات مهمة ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى العام حيث التقى فيوتشر مع الجونة بينما واجه سموحة نظيره مصر المقاصة والتقى فاركو مع المحلة.

فيوتشر 3 – 2 الجونة

فاز فريق فيوتشر على نظيره الجونة بنتيجة 3 /2، فى المباراة التى جمعتهما باستاد الأهلى وي السلام، فى إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

أحرز هدف التقدم لفريق الجونة اللاعب عمر طارق فى الدقيقة الخامسة، قبل أن يتعادل التونسى أيمن الصفاقسى لفريق فيوتشر فى الدقيقة 35 بالشوط الأول.

بينما أحرز أحمد رفعت الهدف الثانى لفيوتشر فى الدقيقة 48 من عمر الشوط الثانى، قبل أن يعدل محمد نجيب النتيجة لصالح الجونة فى الدقيقة 65، قبل أن يحرز أحمد عاطف هدف الفوز لفريق فيوتشر فى الدقيقة 80 .

سموحة 1- 0 المقاصة

حقق فريق سموحة فوزا مثيرا على مصر المقاصة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين، على استاد الإسكندرية، في إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى المصرى.

جاء هدف سموحة في الدقيقة 83 من زمن المباراة عن طريق شريف رضا، حيث أرسل أحمد حمص تمريرة طولية من منتصف الملعب استلمها شريف رضا داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ثم سدد الكرة لتمر فوق محمد مجدي لتمر الكرة داخل الشباك.

بهذه النتيجة يحتل سموحة يحتل المركز الرابع برصيد 26 نقطة من 15 مباراة، جمعها من الفوز في 7 مباريات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 مباريات، سجل لاعبوه 20 هدفا واستقبلوا 17 هدفا، فيما يحتل مصر المقاصة المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 10 نقاط من 16 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 8 مواجهات، وسجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلوا 18 هدفا.

فاركو 1 – 1 غزل المحلة

تعادل فريق غزل المحلة مع نظيره فاركو بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على استاد غزل المحلة ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري العام.

وتقدم فاركو طريق أحمد عبد العزيز مودي، في الدقيقة 12، ونجح وليد مصطفى، لاعب غزل المحلة، في إحراز هدف التعادل لفريقه أمام فاركو في الدقيقة 63 .

وبهذه النتيجة، يصعد غزل المحلة إلي المركز السابع برصيد 20 نقطة جمعها من 16 مباراة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلوا 17 هدفا.

وفى المقابل، يستمر فريق فاركو في المركز السادس برصيد 22 نقطة من 16 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل 4 مواجهات وخسر 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 15 هدفا واستقبل 14 هدفا.