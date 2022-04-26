شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج علاج طبيعي لعبد القادر في الأهلي بسبب كدمة بالكتف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - غاب أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي، عن المشاركة في التدريبات الجماعية، بسبب شكواه من الإصابة بكدمة في الكتف تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الرجاء المغربي بإياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.
واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الإثنين على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وقام الجهاز الطبي بوضع برنامج علاج طبيعي لتجهيز اللاعب للعودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق فور تعافيه من الإصابة.
وخاض الفريق مرانه مساء اليوم، بعد أن كان الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني قد منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب العودة من المغرب بعد تخطي عقبة فريق الرجاء، في إياب الدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، وضرب موعدًا مع فريق وفاق سطيف الجزائري في الدور نصف النهائي من البطولة.
وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل الإيجابي أمام الرجاء المغربي على ملعبه بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب، بعدما سبق للأهلي أن فاز على الرجاء بهدفين لهدف في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد الأهلي we السلام الأسبوع الماضي.