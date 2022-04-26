شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج علاج طبيعي لعبد القادر في الأهلي بسبب كدمة بالكتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غاب أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي، عن المشاركة في التدريبات الجماعية، بسبب شكواه من الإصابة بكدمة في الكتف تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الرجاء المغربي بإياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الإثنين على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقام الجهاز الطبي بوضع برنامج علاج طبيعي لتجهيز اللاعب للعودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق فور تعافيه من الإصابة.

وخاض الفريق مرانه مساء اليوم، بعد أن كان الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني قد منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب العودة من المغرب بعد تخطي عقبة فريق الرجاء، في إياب الدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، وضرب موعدًا مع فريق وفاق سطيف الجزائري في الدور نصف النهائي من البطولة.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل الإيجابي أمام الرجاء المغربي على ملعبه بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب، بعدما سبق للأهلي أن فاز على الرجاء بهدفين لهدف في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد الأهلي we السلام الأسبوع الماضي.