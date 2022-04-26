أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 25 أبريل 2022

تلقت إدارة النادي الأهلي خطابًا، قبل قليل، من اتحاد كرة القدم يرد فيه على طلبات الأهلي فى مكاتبة الأمس بخصوص طلب مسئولى القلعة الحمراء لحكام أجانب فى مباريات الدوري المقبلة.

وداع بيراميدز للكونفدرالية يزيد فرص انتقال رمضان صبحى للزمالك

ودع فريق بيراميدز بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الخسارة من مازيمبى الكونغولى بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأحد، باستاد نادى مازيمبي فى لوبومباشي فى إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الأهلى يستعين بنجوم الدكة للتعاقد مع ثلاثى فيوتشر.. اقرأ التفاصيل

وضعت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى ثلاثى فريق فيوتشر أحمد عاطف ومحمد غنام ومحمود مرعى على رأس قائمة اللاعبين المطلوب التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، وترغب اللجنة في التعاقد مع ثلاثى فيوتشر عن طريق الصفقات التبادلية بعدما تقلصت فرص الثلاثى رامى ربيعة ومحمد محمود ومحمود متولى في الاستمرار بقائمة الاهلى للموسم الجديد لذا يرغب مسئولو الاهلى في الاستفادة من إعارة أو بيع هذا الثلاثى للتعاقد مع أكثر من لاعب في الدوري على رأسهم ثلاثى فيوتشر.

الزمالك يُعيد فتح باب التجديد لنجومه ويرحب بالمفاوضات

أعاد مسئولو نادى الزمالك فتح باب التجديد لنجوم الفريق الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحهم أحقية التوقيع لأى نادٍ آخر خلال هذه الفترة، لاسيما أن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء كان قد منح جميع اللاعبين الذين ستنتهى عقودهم، على رأسهم المغربى أشرف بن شرقى وطارق حامد ومحمد أبو جبل فرصة عقد جلسة للتفاوض على تجديد العقود، إلا أن منهم من تهرب من تلك الجلسات، وآخرين بالغوا فى المطالب المادية، الأمر الذى دفع رئيس النادى الأبيض لغلق الملف حينها ورفض التفاوض مرة أخرى.