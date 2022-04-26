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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 25 أبريل 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 25 أبريل 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: وداع بيراميدز للكونفدرالية يزيد فرص انتقال رمضان صبحى للزمالك، اتحاد الكرة يرد على طلبات الأهلي بخصوص الحكام الأجانب فى خطاب رسمي.
اتحاد الكرة يرد على طلبات الأهلي بخصوص الحكام الأجانب فى خطاب رسمي
وداع بيراميدز للكونفدرالية يزيد فرص انتقال رمضان صبحى للزمالك
ودع فريق بيراميدز بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الخسارة من مازيمبى الكونغولى بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأحد، باستاد نادى مازيمبي فى لوبومباشي فى إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
الأهلى يستعين بنجوم الدكة للتعاقد مع ثلاثى فيوتشر.. اقرأ التفاصيل
وضعت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى ثلاثى فريق فيوتشر أحمد عاطف ومحمد غنام ومحمود مرعى على رأس قائمة اللاعبين المطلوب التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، وترغب اللجنة في التعاقد مع ثلاثى فيوتشر عن طريق الصفقات التبادلية بعدما تقلصت فرص الثلاثى رامى ربيعة ومحمد محمود ومحمود متولى في الاستمرار بقائمة الاهلى للموسم الجديد لذا يرغب مسئولو الاهلى في الاستفادة من إعارة أو بيع هذا الثلاثى للتعاقد مع أكثر من لاعب في الدوري على رأسهم ثلاثى فيوتشر.
الزمالك يُعيد فتح باب التجديد لنجومه ويرحب بالمفاوضات
أعاد مسئولو نادى الزمالك فتح باب التجديد لنجوم الفريق الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحهم أحقية التوقيع لأى نادٍ آخر خلال هذه الفترة، لاسيما أن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء كان قد منح جميع اللاعبين الذين ستنتهى عقودهم، على رأسهم المغربى أشرف بن شرقى وطارق حامد ومحمد أبو جبل فرصة عقد جلسة للتفاوض على تجديد العقود، إلا أن منهم من تهرب من تلك الجلسات، وآخرين بالغوا فى المطالب المادية، الأمر الذى دفع رئيس النادى الأبيض لغلق الملف حينها ورفض التفاوض مرة أخرى.
بيراميدز يعلن تعيين تاكيس جونياس لقيادة الفريق خلفًا لإيهاب جلال.. رسميًا
أعلن نادى بيراميدز تعيين اليونانى تاكيس جونياس مديرًا فنيًا لفريق الكرة الأول بالنادي، ليقود الفريق خلال الفترة المقبلة.
فيريرا يعد محمد عواد بالفرصة فى الوقت المناسب
وعد البرتغالى جيسفالدوا فيريرا، المدير الفنى للزمالك، محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض بفرصة اللعب بشكل أساسى مع الفريق خلال الفترة المقبلة، مطالباً إياه بالتركيز والتدريب الجيد حتى تأتى له الفرصة.
دخل مسئولو الزمالك فى مفاوضات جادة مع الاتحاد السكندرى من أجل التعاقد مع هشام صلاح الظهير الأيمن لزعيم الثغر بداية من الموسم المقبل، بعدما طلب فيريرا المدير الفنى للفريق الأبيض ضرورة التعاقد مع ظهير أيمن سوبر.
الزمالك يستقر على عدم المشاركة فى بطولة أفريقيا للطائرة بسبب اللائحة
استقر مسئولو نادى الزمالك على عدم مشاركة فريق رجال الكرة الطائرة فى بطولة أفريقيا المحدد لها شهر مايو المقبل، بسبب لائحة الاتحاد الأفريقى الخاصة باللاعبين.
الأهلي يبدأ إجراءات السفر للجزائر لمواجهة وفاق سطيف بنصف نهائي أفريقيا
يبدأ مسئولو النادي الأهلي، خلال الأيام الحالية، إنهاء إجراءت السفر للجزائر لخوض مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام فريق وفاق سطيف.