شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يهزم المقاصة بهدف شريف رضا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سموحة فوزا مثيرا على مصر المقاصة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين، على استاد الإسكندرية، في إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى المصرى.

جاء هدف سموحة في الدقيقة 83 من زمن المباراة عن طريق شريف رضا، حيث أرسل أحمد حمص تمريرة طولية من منتصف الملعب استلمها شريف رضا داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ثم سدد الكرة لتمر فوق محمد مجدي لتمر الكرة داخل الشباك.

بهذه النتيجة يحتل سموحة يحتل المركز الرابع برصيد 26 نقطة من 15 مباراة، جمعها من الفوز في 7 مباريات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 مباريات، سجل لاعبوه 20 هدفا واستقبلوا 17 هدفا، فيما يحتل مصر المقاصة المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 10 نقاط من 16 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 8 مواجهات، وسجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلوا 18 هدفا.

وجاء تشكيل سموحة كالتالى: "في حراسة المرمى: عمر صلاح، في خط الدفاع: رجب نبيل، ومحمد شكرى، وشريف رضا، ومحمد حكم، في خط الوسط: محمد كناريا، أحمد حمص، مصطفى الخواجة، صديق أوجولا، في خط الهجوم: مروان حمدي، عبد الكبير الوادي.

بينما جاء تشكيل المقاصة كالتالى: "محمد مجدي في حارس المرمى، والدفاع: علي فتحي، أحمد صبيحة، على المصرى، محمود فهمى، وخط الوسط: كريم حلاوة، جون أفيرى، منعم، محمد أمو، والهجوم: هشام حافظ، سعيد الونش.