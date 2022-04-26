شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتعادل مع فاركو 1-1 في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق غزل المحلة مع نظيره فاركو بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على استاد غزل المحلة ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري العام.

وتقدم فاركو طريق أحمد عبد العزيز مودي، في الدقيقة 12، ونجح وليد مصطفى، لاعب غزل المحلة، في إحراز هدف التعادل لفريقه أمام فاركو في الدقيقة 63 .

وبهذه النتيجة، يصعد غزل المحلة إلي المركز السابع برصيد 20 نقطة جمعها من 16 مباراة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلوا 17 هدفا.

وفى المقابل، يستمر فريق فاركو في المركز السادس برصيد 22 نقطة من 16 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل 4 مواجهات وخسر 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 15 هدفا واستقبل 14 هدفا.

وبدأ فاركو المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد سعيد "شيكا"

خط الدفاع : جيفرسون اينكادا _ عبد الله بكرى _ رامي صبري _ أحمد عبد العزيز "مودي" _عزمي غوما .

خط الوسط : أحمد محمد" البحراوي" _ محمود حمادة _ كينجسلي سوكاري.

خط الهجوم : شكري نجيب _ أحمد شريف

ويجلس على مقاعد البدلاء :

محمود السيد _ أحمد عوض _ أحمد الصغيري _ علي بهيج _ بلال جمال _ محمود جهاد _ أحمد عوض _ عبد الناصر محمد " دي ماريا" _ رزقي حمرون _ محمد أسامة.

فيما بدأ المحلة، بتشكيل يتكون : عمرو شعبان في حراسة المرمي، ومحمد فتح الله ومعاذ الحناوي وهاني عـادل ومصطفى العش في خط الدفاع، وحميد مـاو وأحمد النـادري وباولون فوافي وهشام بلحه وعبده يحيى في خط الوسط، وعبد الرحمن أجويرو في الهجوم.

البدلاء: الحضري - يحيى حامد - بازوكا - خالد سامي - الاخميمي - وليد مصطفى - إيهاب سمير - أحمد الشيخ - أحمد غنيم