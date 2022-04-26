شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات الثلاثاء في الجولة الـ16 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية لاتحاد الكرة، حكام المباريات الثلاث المقرر إقامتها غدا الثلاثاء، في الجولة السادسة عشرة ببطولة الدوري الممتاز.

وجاءت اختيارات الحكام كالتالي:

المقاولون العرب أمام الاتحاد السكندري.. طارق مجدي حكم ساحة، خالد حسين حكم مساعد أول، وممدوح مصطفى حكم مساعد ثان، محمد إبراهيم الدسوقي حكم رابع، هشام القاضي حكم فيديو، أحمد حمدي حكم مساعد فيديو.

البنك الأهلي أمام إيسترن كومباني .. صبحي العمراوي حكم ساحة، والمساعدان أحمد الكلاوي وكريم يوسف، الحكم الرابع مبروك نبيل، حكم فيديو مصطفى عثمان، ومساعد حكم فيديو محمد عبد الحافظ.

الإسماعيلي وإنبي.. حكم الساحة محمود ناجي، والمساعدان محمد الزنيري وصلاح محمد عفيفي، والحكم الرابع أحمد ناجي، وحكم فيديو محمود الدسوقي، وحكم مساعد فيديو أحمد حامد فهيم.