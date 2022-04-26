شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين 25 أبريل 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين 25 أبريل 2022، حيث شهد النادي العديد من الأخبار، أهمها: موسيمانى يجتمع بجهاز الأهلى لوضع خطة الاستعداد لمباراتى الدورى، ولجنة تخطيط الأهلي تطلب تقريرا عن بدر بانون وتطور حالته.

موسيمانى يجتمع بجهاز الأهلى لوضع خطة الاستعداد لمباراتى الدورى

يعقد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، اجتماعا مع جهازه المعاون لوضع خطة الاستعداد لمباراتى طلائع الجيش وسيراميكا بالدورى واللتين تقام قبل مباراة وفاق سطيف الجزائرى بنصف نهائى دوري الأبطال الأفريقى، ويرغب المارد الأحمر فى حصد نقاط المباراتين الستة قبل بدء الاستعداد لمواجهة بطل الجزائر.

اتحاد الكرة يرد على طلبات الأهلي بخصوص الحكام الأجانب فى خطاب رسمي

تلقت إدارة النادي الأهلي خطابًا، قبل قليل، من اتحاد كرة القدم يرد فيه على طلبات الأهلي فى مكاتبة الأمس بخصوص طلب مسئولى القلعة الحمراء لحكام أجانب فى مباريات الدوري المقبلة.

الأهلي يبدأ إجراءات السفر للجزائر لمواجهة وفاق سطيف بنصف نهائي أفريقيا

يبدأ مسئولو النادي الأهلي، خلال الأيام الحالية، إنهاء إجراءت السفر للجزائر لخوض مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام فريق وفاق سطيف.