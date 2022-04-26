شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض تدريبات قوية بعد 48 ساعة راحة استعدادا لطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الاثنين على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وخاض الأهلي مرانا قويا مساء اليوم، بعد أن كان الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني قد منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب العودة من المغرب بعد تخطي عقبة فريق الرجاء، في إياب الدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، وضرب موعدًا مع فريق وفاق سطيف الجزائري في الدور نصف النهائي من البطولة.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل الإيجابي أمام الرجاء المغربي على ملعبه بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب، بعدما سبق للأهلي أن فاز على الرجاء بهدفين لهدف في مباراة الذهاب، التي أقيمت على استاد الأهلي we السلام الأسبوع الماضي.