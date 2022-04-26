شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يهزم الجونة 3 /2 فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق فيوتشر على نظيره الجونة بنتيجة 3 /2، فى المباراة التى جمعتهما باستاد الأهلى وي السلام، فى إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

أحرز هدف التقدم لفريق الجونة اللاعب عمر طارق فى الدقيقة الخامسة، قبل أن يتعادل التونسى أيمن الصفاقسى لفريق فيوتشر فى الدقيقة 35 بالشوط الأول.

بينما أحرز أحمد رفعت الهدف الثانى لفيوتشر فى الدقيقة 48 من عمر الشوط الثانى، قبل أن يعدل محمد نجيب النتيجة لصالح الجونة فى الدقيقة 65، قبل أن يحرز أحمد عاطف هدف الفوز لفريق فيوتشر فى الدقيقة 80 .

ودخل الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوزالجولة الماضية، حيث فاز فيوتشر على سيراميكا فى آخر مواجهة له بالدورى، فيما حقق الجونة فوزا مهما على سموحة بهدف نظيف في ليلة وداع رضا شحاتة.

وارتفع رصيد فيوتشر إلى 25 نقطة من 15 مباراة خاضها حتى الآن، فاز في 7 مباريات وتعادل في 4 مواجهات وخسر مثلها، سجل لاعبوه 25 هدفا واستقبل 13 هدفا.

وفى المقابل، فشل الجونة فى مواصلة نتائجه الإيجابية للابتعاد عن مناطق الخطر فى جدول الدورى، حيث يحتل لا يزال رصيده 17 نقطة جمعها من 15 مباراة، حيث حقق الفوز في 5 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 8 لقاءات، سجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلوا 19 هدفا.

وقام مسئولو الجونة بتعيين تامر مصطفى مدربا للفريق، بعد استقالة رضا شحاتة من تدريب الفريق، على الرغم من تحقيقه الفوز في آخر مباراة أمام سموحة.