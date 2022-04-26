شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادي الزمالك اليوم الإثنين 25 /4 /2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الإثنين 25/4/2022، العديد من الأخبار المهمة، جاء في مقدمتها: الزمالك يتمسك بتعديل بنود عقد أحمد سيد زيزو، وتقسيمة قوية فى تدريب الزمالك اليوم.. و3 مجموعات بالفقرة الفنية، ورضا هيكل يحتفل بكأس مصر على طريقة كلاى ، وفيريرا يعقد جلسة مع اللاعبين.. وفقرة بدنية فى بداية تدريب الزمالك.