شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادي الزمالك اليوم الإثنين 25 /4 /2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الإثنين 25/4/2022، العديد من الأخبار المهمة، جاء في مقدمتها: الزمالك يتمسك بتعديل بنود عقد أحمد سيد زيزو، وتقسيمة قوية فى تدريب الزمالك اليوم.. و3 مجموعات بالفقرة الفنية، ورضا هيكل يحتفل بكأس مصر على طريقة كلاى ، وفيريرا يعقد جلسة مع اللاعبين.. وفقرة بدنية فى بداية تدريب الزمالك.
تتمسك إدارة نادى الزمالك بتعديل بنود عقد أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق، خاصة أن عقده الجديد مع النادى والذى أُبرم فى عهد اللجنة السابقة يتضمن بعض البنود..