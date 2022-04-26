7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 25 أبريل 2022، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: المصرى يشكو حكم مباراة نهضة بركان بسبب الوقت الضائع والقرارات العكسية.. رسميًا، اتحاد الكرة يرد على طلبات الأهلي بخصوص الحكام الأجانب فى خطاب رسمي.

اتحاد الكرة يرد على طلبات الأهلي بخصوص الحكام الأجانب فى خطاب رسمي

تلقت إدارة النادي الأهلي خطابًا، قبل قليل، من اتحاد كرة القدم يرد فيه على طلبات الأهلي فى مكاتبة الأمس بخصوص طلب مسئولى القلعة الحمراء لحكام أجانب فى مباريات الدوري المقبلة.

بيراميدز يعلن تعيين تاكيس جونياس لقيادة الفريق خلفًا لإيهاب جلال.. رسميًا

أعلن نادى بيراميدز تعيين اليونانى تاكيس جونياس مديرًا فنيًا لفريق الكرة الأول بالنادي، ليقود الفريق خلال الفترة المقبلة.

الزمالك يُعيد فتح باب التجديد لنجومه ويرحب بالمفاوضات

أعاد مسئولو نادى الزمالك فتح باب التجديد لنجوم الفريق الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحهم أحقية التوقيع لأى نادٍ آخر خلال هذه الفترة، لاسيما أن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء كان قد منح جميع اللاعبين الذين ستنتهى عقودهم، على رأسهم المغربى أشرف بن شرقى وطارق حامد ومحمد أبو جبل فرصة عقد جلسة للتفاوض على تجديد العقود، إلا أن منهم من تهرب من تلك الجلسات، وآخرين بالغوا فى المطالب المادية، الأمر الذى دفع رئيس النادى الأبيض لغلق الملف حينها ورفض التفاوض مرة أخرى.

المصرى يشكو حكم مباراة نهضة بركان بسبب الوقت الضائع والقرارات العكسية

قرر مسؤولو النادي المصري التقدم بشكوى رسمية للجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" ضد صادق السالمي، حكم مباراة المصري ونهضة بركان، والتي أقيمت أمس ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وانتهت بفوز نهضة بركان بهدف نظيف، ليتأهل بمجموع المباراتين إلى الدور نصف النهائي بفارق الهدف الذى أحرزه خارج أرضه.

فيريرا يعد محمد عواد بالفرصة فى الوقت المناسب

وعد البرتغالى جيسفالدوا فيريرا، المدير الفنى للزمالك، محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض بفرصة اللعب بشكل أساسى مع الفريق خلال الفترة المقبلة، مطالباً إياه بالتركيز والتدريب الجيد حتى تأتى له الفرصة.