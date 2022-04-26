شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين اتحاد الكرة وإيهاب جلال خلال ساعات.. وعقد مؤتمر صحفى بعد العيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو اتحاد الكرة جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة، مع إيهاب جلال، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، الذى تولى المهمة خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش، والذي تم إنهاء التعاقد معه بالتراضى، لتوقيع العقود بشكل رسمى.
ومن المنتظر، أن تشهد الجلسة بين جلال والجبلاية حسم جميع الملفات الخاصة بالمنتخب، سواء الجهاز المعاون ومدة التعاقد، وهناك اتجاه عن إقامة مؤتمر التقديم الخاص بالمدرب الجديد بعد العيد الفطر المبارك.
واتفق مجلس إدارة اتحاد الكرة مع وكيل إيهاب جلال، المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر، على أن تكون مدة العقد لمدة عامين حتى 2024، مع وجود بند فى العقد ينص على رحيله حال عدم التأهل لبطولة أمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار.
وينتظر مسئولو اتحاد الكرة جلسة إيهاب جلال من أجل حسم مصير خوض وديات خلال شهر مايو ويونيو المقبلين في أول تجمع رسمي للمنتخب، خاصة أن الوديات ستكون بدون اللاعبين الدوليين وقتها؛ بسبب ارتباط المنتخب بمباراتين في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية أمام غينيا وإثيوبيا، وبالتالي في حالة رغبة جلال في خوض مباريات ودية فستكون باللاعبين المحليين.