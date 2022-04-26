شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين اتحاد الكرة وإيهاب جلال خلال ساعات.. وعقد مؤتمر صحفى بعد العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو اتحاد الكرة جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة، مع إيهاب جلال، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، الذى تولى المهمة خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش، والذي تم إنهاء التعاقد معه بالتراضى، لتوقيع العقود بشكل رسمى.

ومن المنتظر، أن تشهد الجلسة بين جلال والجبلاية حسم جميع الملفات الخاصة بالمنتخب، سواء الجهاز المعاون ومدة التعاقد، وهناك اتجاه عن إقامة مؤتمر التقديم الخاص بالمدرب الجديد بعد العيد الفطر المبارك.