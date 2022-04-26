أكرم توفيق يعود للقاهرة خلال أيام.. وطبيب الأهلي يكشف حالته

شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يعود للقاهرة خلال أيام.. وطبيب الأهلي يكشف حالته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، إن أكرم توفيق، لاعب الفريق، سوف يعود إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة لاستكمال برنامج التأهيل الذي يخضع له منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي.
وأوضح طبيب الأهلي أن أكرم يسير بشكل منتظم في برنامج التأهيل الذي يؤديه في مركز سبيتار بالعاصمة القطرية الدوحة، وسوف يتواجد في القاهرة لاستكمال البرنامج، لافتًا إلى أن هناك تواصلًا مستمرًّا مع الطبيب الذي أجرى له الجراحة للاطمئنان على حالته أولًا بأول.
وخاض الفريق مرانه مساء اليوم، بعد أن كان الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني قد منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب العودة من المغرب، بعد تخطي عقبة فريق الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، وضرب موعدًا مع فريق وفاق سطيف الجزائري في الدور نصف النهائي من البطولة.
وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل الإيجابي أمام الرجاء المغربي على ملعبه بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب، بعدما سبق للأهلي أن فاز على الرجاء بهدفين لهدف في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد الأهلي we السلام الأسبوع الماضي.