شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يعود للقاهرة خلال أيام.. وطبيب الأهلي يكشف حالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، إن أكرم توفيق، لاعب الفريق، سوف يعود إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة لاستكمال برنامج التأهيل الذي يخضع له منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأوضح طبيب الأهلي أن أكرم يسير بشكل منتظم في برنامج التأهيل الذي يؤديه في مركز سبيتار بالعاصمة القطرية الدوحة، وسوف يتواجد في القاهرة لاستكمال البرنامج، لافتًا إلى أن هناك تواصلًا مستمرًّا مع الطبيب الذي أجرى له الجراحة للاطمئنان على حالته أولًا بأول.

وخاض الفريق مرانه مساء اليوم، بعد أن كان الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني قد منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب العودة من المغرب، بعد تخطي عقبة فريق الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، وضرب موعدًا مع فريق وفاق سطيف الجزائري في الدور نصف النهائي من البطولة.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل الإيجابي أمام الرجاء المغربي على ملعبه بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب، بعدما سبق للأهلي أن فاز على الرجاء بهدفين لهدف في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد الأهلي we السلام الأسبوع الماضي.