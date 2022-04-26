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مصطفى يونس مديرا فنيا للمقاصة.. رسميا

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القاهرة - سامية سيد - كشف مصطفى يونس، نجم الأهلى الأسبق، أنه تم تعيينه مديرا فنيا للمقاصة خلفا لتامر مصطفى ليقود الفريق فى المباريات المتبقية من الدورى العام.

أكد مصطفى يونس، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك جلسة جمعته مع مسئولى المقاصة، واتفقوا معه على توليه تدريب الفريق الفيومي خلفا لتامر مصطفى.

ويحتل مصر المقاصة المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 10 نقاط من 15 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 7 مواجهات وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلوا 17 هدفا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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