التعاون يواجه مطب باختاكور وحسابات التأهل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تخوض الفرق المشاركة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا المقام بنظام التجمع في 4 مدن سعودية، معارك أخيرة حاسمة عندما تلعب اليوم الجولة السادسة والأخيرة في المجموعات الخمس ليعلن بعدها رسميا اكتمال المتأهلين إلى دور الـ16 بعد أن ضمنت أندية الهلال والشباب السعوديين والدحيل القطري وفولاد خوزستان الإيراني التأهل، فيما سيتم اليوم تسمية 4 متأهلين آخرين.

ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة الغرب، الفرق الحاصلة على المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الخمس، إلى جانب أفضل 3 فرق حاصلة على المركز الثاني.

ومن بين الفرق الساعية للتأهل من بوابة أفضل الحاصلين على المركز الثاني، فريق التعاون، حيث يلتقي بفريق باختاكور الأوزبكي في تمام الـ11:15 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وكان الدحيل القطري الذي سيواجه سيباهان في الـ8:15 اليوم أيضا، قد ضمن صدارة هذه المجموعة، برصيد 12 نقطة، بينما يأتي التعاون ثانيا برصيد 7 نقاط، وسيباهان ثالثا برصيد 7 نقاط وأهداف أقل من التعاون، فيما يحتل باختاكور المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

موقف التعاون:



لن يحصل على المركز الأول بعد أن طار به الدحيل

يبحث عن التأهل من بوابة أفضل الثواني

يتفوق على سيباهان بفارق 3 أهداف

فوزه على باختاكور قد يؤهله كأحد أفضل الحاصلين على المركز الثاني

يملك 7 نقاط ووصوله إلى 10 نقاط قد يجعله متساويا مع أكثر من فريق

أي نتيجة غير الفوز ستبعده عن حسابات التأهل

وتنصب خطط التعاون السعودي على الفوز أمام باختاكور الأوزبكي، أملًا في التأهل للدور التالي، وذلك في ختام منافسات المجموعة الرابعة بمدينة بريدة.