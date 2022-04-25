التعاون يواجه مطب باختاكور وحسابات التأهل

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ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة الغرب، الفرق الحاصلة على المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الخمس، إلى جانب أفضل 3 فرق حاصلة على المركز الثاني.
ومن بين الفرق الساعية للتأهل من بوابة أفضل الحاصلين على المركز الثاني، فريق التعاون، حيث يلتقي بفريق باختاكور الأوزبكي في تمام الـ11:15 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.
وكان الدحيل القطري الذي سيواجه سيباهان في الـ8:15 اليوم أيضا، قد ضمن صدارة هذه المجموعة، برصيد 12 نقطة، بينما يأتي التعاون ثانيا برصيد 7 نقاط، وسيباهان ثالثا برصيد 7 نقاط وأهداف أقل من التعاون، فيما يحتل باختاكور المركز الأخير برصيد 3 نقاط.
موقف التعاون:
- لن يحصل على المركز الأول بعد أن طار به الدحيل
- يبحث عن التأهل من بوابة أفضل الثواني
- يتفوق على سيباهان بفارق 3 أهداف
- فوزه على باختاكور قد يؤهله كأحد أفضل الحاصلين على المركز الثاني
- يملك 7 نقاط ووصوله إلى 10 نقاط قد يجعله متساويا مع أكثر من فريق
- أي نتيجة غير الفوز ستبعده عن حسابات التأهل
وتنصب خطط التعاون السعودي على الفوز أمام باختاكور الأوزبكي، أملًا في التأهل للدور التالي، وذلك في ختام منافسات المجموعة الرابعة بمدينة بريدة.
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