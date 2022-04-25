الشباب يطمح للاستمتاع بنزهة الجزيرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تختتم اليوم منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا بلقاءين، حيث يواجه المتصدر فريق الشباب نظيره الجزيرة الإماراتي، وفي نفس التوقيت الـ23:15، يلعب القوة الجوية العراقي أمام مومباي سيتي الهندي.

فعلى استاد الأمير فيصل بن فهد يسعى الشباب لتأكيد أحقيته بالتأهل والبحث عن النقطة الـ 16 وهي مباراة للتاريخ كون الشباب قد ضمن التأهل عن المجموعة كما أن الجزيرة فقد حظوظه تماما في التأهل.

وفي نفس التوقيت باستاد الملك فهد الدولي يخوض فريق القوة الجوية العراقي مباراة مصيرية أمام مومباي سيتي الهندي حيث يحتاج الفريق العراقي إلى فوز وبعدد وافر من الأهداف ليدخل سباق المتأهلين عبر أفضل مراكز الثانية.

ورغم أن فريق مومباي سيتي هو الأضعف في المجموعة لكنه حقق فوزا وحيدا في البطولة وكان على حساب القوة الجوية لذلك لن تكون المباراة سهلة للفريق العراقي الذي قد يخسر فرصته في التأهل بشكل نهائي في حالة تعثره بالتعادل أو الخسارة.

حيث إن المنافسين في المجموعات الأخرى تجاوزا النقطة السابعة مثل الريان القطري (10نقاط) وشباب الأهلي دبي (9) والفيصلي السعودي (9) وناساف الأوزبكي (8 نقاط)

أجواء المجموعة:

