الشباب يطمح للاستمتاع بنزهة الجزيرة

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فعلى استاد الأمير فيصل بن فهد يسعى الشباب لتأكيد أحقيته بالتأهل والبحث عن النقطة الـ 16 وهي مباراة للتاريخ كون الشباب قد ضمن التأهل عن المجموعة كما أن الجزيرة فقد حظوظه تماما في التأهل.
وفي نفس التوقيت باستاد الملك فهد الدولي يخوض فريق القوة الجوية العراقي مباراة مصيرية أمام مومباي سيتي الهندي حيث يحتاج الفريق العراقي إلى فوز وبعدد وافر من الأهداف ليدخل سباق المتأهلين عبر أفضل مراكز الثانية.
ورغم أن فريق مومباي سيتي هو الأضعف في المجموعة لكنه حقق فوزا وحيدا في البطولة وكان على حساب القوة الجوية لذلك لن تكون المباراة سهلة للفريق العراقي الذي قد يخسر فرصته في التأهل بشكل نهائي في حالة تعثره بالتعادل أو الخسارة.
حيث إن المنافسين في المجموعات الأخرى تجاوزا النقطة السابعة مثل الريان القطري (10نقاط) وشباب الأهلي دبي (9) والفيصلي السعودي (9) وناساف الأوزبكي (8 نقاط)
أجواء المجموعة:
- الشباب ضمن التأهل في المركز الأول برصيد 13 نقطة
- القوة الجوية في المركز الثاني بسبع نقاط وأمله في الفوز فقط مع حسابات أخرى
- الجزيرة ومومباي باتا خارج الحسابات حيث يملك كل منهما 4 نقاط فقط
- مواجهة اليوم هي السادسة بين الشباب والجزيرة، بعد أن فاز الشباب 4 مرات مقابل فوز واحد للجزيرة وتعادلا مرة
- الشباب الأميز على صعيد البطولة بأقوى هجوم (16 هدفا) وأقوى دفاع (هدف واحد)
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