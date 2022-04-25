السنحاني يختار قائمة أخضر السلة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختار مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة السلة، الوطني علي السنحاني، قائمة من 16 لاعبا لدخول المعسكر الإعدادي الذي يمثل المرحلة الثانية من الاستعدادات لدورة الألعاب الخليجية، المقررة في الكويت. وضمت القائمة كلا من: أيوب الهوساوي وأيمن المولد ومصعب قاضي، وفهد بلال وناصر أبو جلاس، وعلي الشبيلي ومرزوق المولد. ومحمد المرواني من الوحدة، ومثنى المرواني من الاتحاد، ومحمد الصقر من الفتح، وأسامة البرقاوي، وثامر محمد وريان الأحمد وسعد السبيعي وهمام حسين وسلمان المولد.

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