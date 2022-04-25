أخضر الناشئين يهزم قطر وديا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تغلب المنتخب السعودي تحت 17 عاما على ضيفه منتخب قطر بنتيجة 4 / 0 ، في المباراة الودية التي جمعتهما أمس، على ملعب مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية جاء ذلك ضمن المعسكر الإعدادي المقام في المنطقة الشرقية، والذي يمتد حتى الـ26 من شهر أبريل الحالي، وذلك في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 17 عاما 2023.



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