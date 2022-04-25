شكرا لقرائتكم خبر شباب الأهلي وفولاد.. من يصطحب الآخر لدور الـ16؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد مدينة جدة مساء اليوم ختام لقاءات المجموعة الثالثة لدور المجموعات بدوري آسيا، حيث يلتقي في الـ11:15 مساء على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، فولاد خوزستان الذي ضمن التأهل لدور الـ16، بوصيف المجموعة شباب الأهلي دبي الإماراتي في مواجهة مثيرة قد تشهد متأهل ثان من المجموعة إلى دور الـ16 عن طريق أفضل الثواني في المجموعات.

ويحتل فولاد صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، يليه شباب الأهلي ثانيا برصيد 9 نقاط، فيما يحتل الغرافة المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وأهال التركمانستاني رابعا وأخيرا برصيد نقطة واحدة، والأخيران خارج حسابات التأهل.

ويسعى شباب الأهلي دبي للفوز وضمان التأهل كأول المجموعة، خاصة وأن فولاد تأهل مسبقا وقوفا على عدد نقاطه، فيما ينتظر فقط تأهله مباشرة أو عن طريق أفضل الحاصلين على المركز الثاني في المجموعات.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة، يلتقي بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) في الـ11:15 أيضا، أهال بالغرافة في لقاء خارج الحسابات، فيما يسعى كلا الفريقين فقط لاختتام مشاركتهما بتحقيق انتصار معنوي.

لغة الحسابات بالمجموعة:

