شباب الأهلي وفولاد.. من يصطحب الآخر لدور الـ16؟

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ويحتل فولاد صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، يليه شباب الأهلي ثانيا برصيد 9 نقاط، فيما يحتل الغرافة المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وأهال التركمانستاني رابعا وأخيرا برصيد نقطة واحدة، والأخيران خارج حسابات التأهل.
ويسعى شباب الأهلي دبي للفوز وضمان التأهل كأول المجموعة، خاصة وأن فولاد تأهل مسبقا وقوفا على عدد نقاطه، فيما ينتظر فقط تأهله مباشرة أو عن طريق أفضل الحاصلين على المركز الثاني في المجموعات.
وفي المباراة الثانية بالمجموعة، يلتقي بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) في الـ11:15 أيضا، أهال بالغرافة في لقاء خارج الحسابات، فيما يسعى كلا الفريقين فقط لاختتام مشاركتهما بتحقيق انتصار معنوي.
لغة الحسابات بالمجموعة:
- يتصدر فولاد برصيد 11 نقطة
- يحتل شباب الأهلي الوصافة برصيد 9 نقاط
- شباب الأهلي في حاجة للفوز أكثر من فولاد الذي ضمن التأهل
- التعادل قد يخدم شباب الأهلي وقد يحرمه التأهل كأفضل الثواني
- فوز شباب الأهلي يؤهله كمتصدر للمجموعة ولا يضر بفولاد الغرافة وأهال يلعبان للتاريخ فقط بعد أن باتا خارج حسابات التأهل
- فولاد وشباب الأهلي لم يخسرا أي لقاء لهما خلال النسخة الحالية لقاء الدور الأول بين فولاد وشباب الأهلي انتهى بالتعادل 1/1
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