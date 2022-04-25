«ويفا» يعتمد 5 جوائز للاعبات القدم

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وقالت المتحدثة الرسمية باسم الاتحاد، ديما السائح في تصريح صحفي أمس إن هذا الاعتماد يأتي ضمن نطاق الاستراتيجية العامة لويفا في العمل على إبراز تميز مجموعة من اللاعبات في كرة القدم النسائية على الصعيد الدولي سعيا وراء تواصل المبادرات الهادفة نحو توسيع رقعة ممارسة كرة القدم بين النساء في العالم وتعزيز دور أطقم التدريب.
واختتمت ديما السائح تصريحها بأن تكريم الفائزات بجوائز ويفا الذهبية سيكون في احتفالية مميزة تقام في المقر الرئيسي لاتحاد ويفا في العاصمة الرومانية بوخارست خلال الربع الأخير من كل عام وستتضمن الجوائز قيمة مالية معتبرة.
جوائز ويفا
- أفضل لاعبة في العالم
- أفضل هدافة في العالم
- أفضل حارسة مرمى في العالم
- أفضل مدربة
- أفضل معلق رياضي
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