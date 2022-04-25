شكرا لقرائتكم خبر عن وليد مصطفى يتعادل لغزل المحلة أمام فاركو فى الدقيقة 63.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح وليد مصطفى، لاعب غزل المحلة، في إحراز هدف التعادل لفريقه أمام فاركو في الدقيقة 63، في المباراة التي تجمعهما على استاد غزل المحلة ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري العام.

وبدأ فاركو المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد سعيد "شيكا"

خط الدفاع : جيفرسون اينكادا _ عبد الله بكرى _ رامي صبري _ أحمد عبد العزيز "مودي" _عزمي غوما .

خط الوسط : أحمد محمد" البحراوي" _ محمود حمادة _ كينجسلي سوكاري.

خط الهجوم : شكري نجيب _ أحمد شريف

ويجلس على مقاعد البدلاء :

محمود السيد _ أحمد عوض _ أحمد الصغيري _ علي بهيج _ بلال جمال _ محمود جهاد _ أحمد عوض _ عبد الناصر محمد " دي ماريا" _ رزقي حمرون _ محمد أسامة.

فيما أعلن عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لغزل المحلة، عن تشكيل المباراة الذي جاء كالتالي: عمرو شعبان في حراسة المرمي، ومحمد فتح الله ومعاذ الحناوي وهاني عـادل ومصطفى العش في خط الدفاع، وحميد مـاو وأحمد النـادري وباولون فوافي وهشام بلحه وعبده يحيى في خط الوسط، وعبد الرحمن أجويرو في الهجوم.

البدلاء: الحضري - يحيى حامد - بازوكا - خالد سامي - الاخميمي - وليد مصطفى - إيهاب سمير - أحمد الشيخ - أحمد غنيم