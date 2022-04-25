رامي ربيعة يبدأ تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامج تأهيله بالأهلي

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القاهرة - سامية سيد - بدأ رامي ربيعة، مدافع الأهلي، تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل الذي يؤديه بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة السنغال بتصفيات كأس العالم.

وأدى ربيعة فقرات تأهيل بدني على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري.

وخاض الفريق مرانه، مساء اليوم، بعد أن كان الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني قد منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب العودة من المغرب، بعد تخطي عقبة فريق الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، وضرب موعدًا مع فريق وفاق سطيف الجزائري في الدور نصف النهائي من البطولة.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل الإيجابي أمام الرجاء المغربي على ملعبه بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب، بعدما سبق للأهلي أن فاز على الرجاء بهدفين لهدف في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد الأهلي we السلام الأسبوع الماضي.