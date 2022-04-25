رامي ربيعة يبدأ تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامج تأهيله بالأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن رامي ربيعة يبدأ تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامج تأهيله بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأ رامي ربيعة، مدافع الأهلي، تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل الذي يؤديه بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة السنغال بتصفيات كأس العالم.
وأدى ربيعة فقرات تأهيل بدني على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري.
وخاض الفريق مرانه، مساء اليوم، بعد أن كان الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني قد منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب العودة من المغرب، بعد تخطي عقبة فريق الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، وضرب موعدًا مع فريق وفاق سطيف الجزائري في الدور نصف النهائي من البطولة.
وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل الإيجابي أمام الرجاء المغربي على ملعبه بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب، بعدما سبق للأهلي أن فاز على الرجاء بهدفين لهدف في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد الأهلي we السلام الأسبوع الماضي.