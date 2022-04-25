شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال يختار 22 لاعبا في قائمة إيسترن كومباني لمواجهة البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار علاء عبد العال، المدير الفني، لنادي إيسترن كومباني 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق صباح اليوم الإثنين، بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة البنك الأهلي المقرر لها غدا الثلاثاء في التاسعة والنصف مساءً باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي :

أحمد بوسكا

عمرو حسام

كمال أبو الفتوح -محمد صالح -أحمد عبد الموجود (جوده) -خالد مصطفى - الحسيني طه - محمود نعيم - يوسف مجدي عبدالغني

عمر فاروق ميره - عبد العزيز موسى - محمد رمضان- محمد ناصر (مودي) - أحمد حجي - أحمد تمساح - محمد بن علي طرابلسي - محمد خليفة - أحمد حمزاوي

الهجوم:

فراس بن عيفية -أحمد أمين (أوفا) -عماد ميهوب - أحمد السعيد (متعب)