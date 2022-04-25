شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتقدم بهدف "مودي" أمام المحلة في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق فاركو في انهاء الشوط الاول لصالحه بالتقدم بهدف نظيف عن طريق أحمد عبد العزيز مودي، لاعب فاركو، في الدقيقة 12، في المباراة التي تجمعهما على استاد غزل المحلة ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري العام.

وبدأ فاركو المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد سعيد "شيكا"

خط الدفاع : جيفرسون اينكادا _ عبد الله بكرى _ رامي صبري _ أحمد عبد العزيز "مودي" _عزمي غوما .

خط الوسط : أحمد محمد" البحراوي" _ محمود حمادة _ كينجسلي سوكاري.

خط الهجوم : شكري نجيب _ أحمد شريف

ويجلس على مقاعد البدلاء :

محمود السيد _ أحمد عوض _ أحمد الصغيري _ علي بهيج _ بلال جمال _ محمود جهاد _ أحمد عوض _ عبد الناصر محمد " دي ماريا" _ رزقي حمرون _ محمد أسامة.

فيما أعلن عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لغزل المحلة، عن تشكيل المباراة الذي جاء كالتالي: عمرو شعبان في حراسة المرمي، ومحمد فتح الله ومعاذ الحناوي وهاني عـادل ومصطفى العش في خط الدفاع، وحميد مـاو وأحمد النـادري وباولون فوافي وهشام بلحه وعبده يحيى في خط الوسط، وعبد الرحمن أجويرو في الهجوم.

البدلاء: الحضري - يحيى حامد - بازوكا - خالد سامي - الاخميمي - وليد مصطفى - إيهاب سمير - أحمد الشيخ - أحمد غنيم

ويدخل غزل المحلة المباراة فى المركز التاسع برصيد 19 نقطة جمعها من 15 مباراة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 14 هدفا واستقبلوا 16 هدفا.

وفى المقابل، يأمل البرتغالي نونو ألميدا، المدير الفني لفريق فاركو، فى العودة من ملعب المحلة بنتيجة إيجابية لتحسين موقع الفريق في جدول الدورى بما يناسب المردود الذى يقدمه الفريق، حيث يحتل فاركو المركز السادس برصيد 21 نقطة من 15 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل 3 مواجهات وخسر 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 14 هدفا واستقبل 13 هدفا.