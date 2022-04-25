شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يتعادل من الجونة 1 / 1 فى الشوط الأول بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق فيوتشر مع نظيره الجونة بنتيجة 1 /1 بالشوط الأول من عمر المباراة التى تجمعهما باستاد الأهلى وي السلام، فى إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وأحرز هدف التقدم لفريق الجونة اللاعب عمر طارق فى الدقيقة الخامسة، قبل أن يتعادل التونسى أيمن الصفاقسى لفريق فيوتشر فى الدقيقة 35.

ودخل الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوزالجولة الماضية، حيث فاز فيوتشر على سيراميكا فى آخر مواجهة له بالدورى، فيما حقق الجونة فوزا مهما على سموحة بهدف نظيف في ليلة وداع رضا شحاتة.

ويسعى على ماهر لمواصلة نتائجه الرائع لفترة الأخيرة والتقدم فى جدول الدورى لمحاولة التواجد فى المربع الذهبى لحجز مكان فى البطولات الأفريقية الموسم المقبل، حيث يحتل فيوتشر المركز الخامس برصيد 22 نقطة من 14 مباراة خاضها حتى الآن، فاز في 6 مباريات وتعادل في 4 مواجهات وخسر مثلها، سجل لاعبوه 22 هدفا واستقبل 12 هدفا.

وفى المقابل، يسعى الجونة لمواصلة نتائجه الإيجابية للابتعاد عن مناطق الخطر فى جدول الدورى، حيث يحتل المركز الحادى عشر برصيد 17 نقطة جمعها من 14 مباراة، حيث حقق الفوز في 5 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 7 لقاءات، سجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلوا 16 هدفا.

وقام مسئولو الجونة بتعيين تامر مصطفى مدربا للفريق بعد استقالة رضا شحاتة من تدريب الفريق، على الرغم من تحقيقه الفوز في آخر مباراة أمام سموحة.