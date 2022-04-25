شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتعادل مع المقاصة سلبيا في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق سموحة بقيادة مدربه أحمد سامي الشوط الأول أمام مصر المقاصة بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الإثنين، على استاد الإسكندرية، في إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى المصرى.

وجاء تشكيل سموحة كالتالى في حراسة المرمى: عمر صلاح، في خط الدفاع: رجب نبيل، ومحمد شكرى، وشريف رضا، ومحمد حكم، في خط الوسط: محمد كناريا، أحمد حمص، مصطفى الخواجة، صديق أوجولا، في خط الهجوم: مروان حمدي، عبد الكبير الوادي.

بينما جاء تشكيل المقاصة كالتالى: "محمد مجدي في حارس المرمى، والدفاع: علي فتحي، أحمد صبيحة، على المصرى، محمود فهمى، وخط الوسط: كريم حلاوة، جون أفيرى، منعم، محمد أمو، والهجوم: هشام حافظ، سعيد الونش.

يحتل سموحة يحتل المركز الرابع برصيد 23 نقطة من 14 مباراة، جمعها من الفوز في 6 مباريات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 مباريات، سجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلوا 17 هدفا.

ويحتل مصر المقاصة المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 10 نقاط من 15 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 7 مواجهات وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلوا 17 هدفا.