شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يجتمع بجهاز الأهلى لوضع خطة الاستعداد لمباراتى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، اجتماعا مع جهازه المعاون لوضع خطة الاستعداد لمباراتى طلائع الجيش وسيراميكا بالدورى واللتين تقام قبل مباراة وفاق سطيف الجزائرى بنصف نهائى دوري الأبطال الأفريقى، ويرغب المارد الأحمر فى حصد نقاط المباراتين الستة قبل بدء الاستعداد لمواجهة بطل الجزائر.

ويستأنف فريق الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، اليوم الإثنين، تدريباته باستاد مختار التتش استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل بالجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وكان موسيمانى قد منح لاعبيه راحة 48 ساعة عقب العودة من المغرب.

ويرغب المارد الأحمر فى العودة لسكة الانتصارات المحلية بعد الخسارة من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى آخر ظهور بالمسابقة، متسلحا بالدفعة المعنوية التى حصل عليها عقب التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال الأفريقى، وتخطى عقبة الرجاء المغربى وضرب موعدا مع وفاق سطيف الجزائرى.

وتأجلت مباراتي الأهلي ضد إيسترن كومباني وإنبي، التى كان مقررا لهما يوما 12 و19 أبريل الجارى، بالجولتين 14 و15 بسبب منح الفرصة لبطل مصر للاستعداد لمواجهة الرجاء المغربى.

واجتاز الأهلي عقبة الرجاء الرياضي المغربي بالتأهل على حسابه لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز في القاهرة بهدفين مقابل هدف ثم التعادل في المغرب بهدف لكل فريق، بينما بلغ وفاق سطيف الجزائري نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه 1-0 خارج ملعبه على الترجي التونسي في إياب دور الثمانية بعد تعادله سلبيا على ملعبه في مباراة الذهاب.