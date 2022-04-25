شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستعيد خدمات الجلاصي وعمرو موسى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد النادي المصري خدمات كل من: عمرو موسى وإلياس الجلاصي، في مباراة المصري المقبلة أمام الزمالك بالدوري العام، بعد غيابهما عن الفريق في المباراة الماضية بالكونفدرالية؛ بسبب الإيقاف بعد تعرضهما للطرد في مباراة الذهاب أمام نهضة بركان.

وأغلق النادي المصري، صفحة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد وداع البطولة من الدور ربع النهائي على يد نهضة بركان المغربي، حيث فاز المصري في ذهاب هذا الدور بنتيجة 2/1 بالإسكندرية، قبل أن يخسر في مدينة بركان المغربية بهدف نظيف، ليتأهل الفريق المغربي إلى نصف النهائي بنتيجة المباراتين 2/2، بفارق الهدف الذي أحرزه خارج أرضه.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الزمالك الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري العام، ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 19 نقطة بعدما فاز في 4 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى.

ويستهدف الفريق البورسعيدي حجز مقعد بالمربع الذهبي ببطولة الدوري العام، لضمان العودة من جديد إلى كأس الكونفدرالية الأفريقية والمشاركة في النسخة المقبلة من البطولة.