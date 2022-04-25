شكرا لقرائتكم خبر عن العشري يغادر مران الطلائع متوجها للإسكندرية بسبب حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر طارق العشري، المدير الفني لطلائع الجيش، مران فريقه المقام حاليا على استاد جهاز الرياضة متوجها للإسكندرية بعد وفاة زوج شقيقة زوجته، حتى يتلقى واجب العزاء ويحضر الجنازة، على أن يقود مرانه فريقه غدا استعدادا لمواجهة الأهلي.

ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه محمد ناصف فى مباراة الأهلى المقبلة بعد انتهاء إيقافه، حيث غاب اللاعب عن مباراة سيراميكا؛ بسبب الحصول على الإنذار الثالث، وبذلك تبدو صفوف الطلائع مكتملة فى مواجهة المارد الأحمر المقرر لها التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وعقد طارق العشرى، المدير الفنى لطلائع الجيش، جلسة مع لاعبيه، حثهم خلالها على التركيز فى مباراة الأهلى، مشددا على ضرورة عدم التأثر بالأزمة الدائرة بين الأهلى ومسئولى اتحاد الكرة حول تعيين حكم أجنبى لمباراة الفريقين، مشددا على أن هدف الفريق هو تحقيق نتيجة إيجابية فى اللقاء بغض النظر عن أية أمور أخرى.

وحث العشرى لاعبيه على احترام الأهلى للخروج بنتيجة إيجايبة، مشددا على أن المارد الأحمر رغم خسارته من المصرى البورسعيدى فى آخر ظهور بالدوري إلا أن لاعبيه قدموا مباراة كبيرة أمام الرجاء المغربى على ملعبه ووسط جماهيره واستحقوا التأهل لنصف نهائى دوري الأبطال الأفريقى.

وكان فريق طلائع الجيش قد حقق فوزا وديا على نظيره دمنهور برباعية مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت على استاد جهاز الرياضة، وسجل رباعية الطلائع رجب عمران هدفين ومحمد الصباحي هدفين.