شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 25 أبريل 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 25 أبريل 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: بيراميدز يعلن تعيين تاكيس جونياس لقيادة الفريق خلفًا لإيهاب جلال.. رسميًا، اتحاد الكرة يرد على طلبات الأهلي بخصوص الحكام الأجانب فى خطاب رسمي .

اتحاد الكرة يرد على طلبات الأهلي بخصوص الحكام الأجانب فى خطاب رسمي

تلقت إدارة النادي الأهلي خطابًا، قبل قليل، من اتحاد كرة القدم يرد فيه على طلبات الأهلي فى مكاتبة الأمس بخصوص طلب مسئولى القلعة الحمراء لحكام أجانب فى مباريات الدوري المقبلة.

بيراميدز يعلن تعيين تاكيس جونياس لقيادة الفريق خلفًا لإيهاب جلال.. رسميًا

أعلن نادى بيراميدز تعيين اليونانى تاكيس جونياس مديرًا فنيًا لفريق الكرة الأول بالنادي، ليقود الفريق خلال الفترة المقبلة. فيريرا يعد محمد عواد بالفرصة فى الوقت المناسب وعد البرتغالى جيسفالدوا فيريرا، المدير الفنى للزمالك، محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض بفرصة اللعب بشكل أساسى مع الفريق خلال الفترة المقبلة، مطالباً إياه بالتركيز والتدريب الجيد حتى تأتى له الفرصة. الزمالك يستخدم الثنائى المعار بالاتحاد لحسم صفقة هشام صلاح دخل مسئولو الزمالك فى مفاوضات جادة مع الاتحاد السكندرى من أجل التعاقد مع هشام صلاح الظهير الأيمن لزعيم الثغر بداية من الموسم المقبل، بعدما طلب فيريرا المدير الفنى للفريق الأبيض ضرورة التعاقد مع ظهير أيمن سوبر. موسيماني يمنح الفرصة لرباعي "الدكة" فى الأهلي خلال مباريات الدورى ينوى بيتسو موسمياني، المدير الفني للأهلي، منح الفرصة لبعض الوجوه التى لا تُشارك مع الفريق خلال الفترة الماضية إلا على فترات مُتباعدة، أمثال حسام حسن ومحمود وحيد، أو الغائبة تماماً عن الظهور مع الفريق أمثال محمد محمود ومحمود متولي.

الزمالك يستقر على عدم المشاركة فى بطولة أفريقيا للطائرة بسبب اللائحة

استقر مسئولو نادى الزمالك على عدم مشاركة فريق رجال الكرة الطائرة فى بطولة أفريقيا المحدد لها شهر مايو المقبل، بسبب لائحة الاتحاد الأفريقى الخاصة باللاعبين.

الأهلي يبدأ إجراءات السفر للجزائر لمواجهة وفاق سطيف بنصف نهائي أفريقيا

يبدأ مسئولو النادي الأهلي، خلال الأيام الحالية، إنهاء إجراءت السفر للجزائر لخوض مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام فريق وفاق سطيف.