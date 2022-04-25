شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتمسك بتعديل بنود عقد أحمد سيد زيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتمسك إدارة نادى الزمالك بتعديل بنود عقد أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق، خاصة أن عقده الجديد مع النادى والذى أُبرم فى عهد اللجنة السابقة يتضمن بعض البنود التى يرفضها مجلس الإدارة الحالى.

وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك لـ"الخليج 365"، أن الإدارة ترغب فى تعديل بعض بنود عقد أحمد سيد زيزو، خاصة أن تلك البنود تمنح اللاعب بعض الامتيازات عن باقى زملائه بالفريق، أبرزها أنه يحق لزيزو الظهور فى أى برنامج تليفزيونى دون الحصول على إذن مسبق من الإدارة نظير منح النادى 20% من قيمة المبلغ الذى سيحصل عليه.

وطلبت إدارة نادى الزمالك من أحمد زيزو ضرورة الحضور بصحبة والده لعقد جلسة من أجل تعديل تلك البنود دون المساس بقيمة العقد المادية.

وتصدر أحمد سيد "زيزو" جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 9 أهداف، عقب انتهاء مباريات الجولة الـ15 والتى التقى فيها الزمالك مع نظيرة الاتحاد السكندرى وحقق الأبيض الفوز بهدفين دون رد.