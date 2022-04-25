شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل غزل المحلة وفاركو في بطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن البرتغالي نونو ألميدا، المدير الفني لنادي فاركو، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة غزل المحلة، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري العام.

ويبدأ فاركو المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد سعيد "شيكا"

خط الدفاع : جيفرسون اينكادا _ عبد الله بكرى _ رامي صبري _ أحمد عبد العزيز "مودي" _عزمي غوما .

خط الوسط : أحمد محمد" البحراوي" _ محمود حمادة _ كينجسلي سوكاري.

خط الهجوم : شكري نجيب _ أحمد شريف

ويجلس على مقاعد البدلاء :

محمود السيد _ أحمد عوض _ أحمد الصغيري _ علي بهيج _ بلال جمال _ محمود جهاد _ أحمد عوض _ عبد الناصر محمد " دي ماريا" _ رزقي حمرون _ محمد أسامة.

فيما أعلن عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لغزل المحلة، عن تشكيل المباراة الذي جاء كالتالي: عمرو شعبان في حراسة المرمي، ومحمد فتح الله ومعاذ الحناوي وهاني عـادل ومصطفى العش في خط الدفاع، وحميد مـاو وأحمد النـادري وباولون فوافي وهشام بلحه وعبده يحيى في خط الوسط، وعبد الرحمن أجويرو في الهجوم.

البدلاء: الحضري - يحيى حامد - بازوكا - خالد سامي - الاخميمي - وليد مصطفى - إيهاب سمير - أحمد الشيخ - أحمد غنيم