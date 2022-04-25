شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة فى حوار مفتوح مع شباب جامعة قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ـ أشرف صبحى: نهدف الي تمكين الشباب وندعمهم بكل طاقتنا

في حوار مفتوح اجراه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بحضور الاستاذ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، والذي نظمه شباب جامعة قناة السويس تحت عنوان " ختام مبادرة الجمهورية … رؤية شباب"، والذي جاء ضمن جولة تفقدية يقوم بها السيد الوزير اليوم في محافظة الإسماعيلية.

اكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على انه يحرص بصفة خاصة للاستماع الي الشباب بصفة دائمة والعمل على حل مشاكلهم، الامر الذي يأتي ضمن رؤية الدولة المصرية للاهتمام بالشباب والعمل على حل مشاكلهم.

مؤكدًا ان الشباب هم عماد البلد، لذلك يجب الحفاظ علي قدراتهم وتنمية مهاراتهم لمواكبة سوق العمل.

وصرح وزير الشباب والرياضة في سؤال عن المشروع القومي للموهبة وصناعة البطل الاولمبي قائلا:

" ان وزارة الشباب والرياضة لديها عدد من المشروعات والبرامج التي تهدف الي الكشف عن المواهب الرياضية في عدد من الرياضات المختلفة باستخدام افضل الاساليب الحديثة والتقنيات التي تساعد في الكشف عن الموهبة، وبدات وزارة الشباب والرياضة علي العمل علي اكتشاف المواهب الرياضية منذ عامين، حيث سيتم الاعداد لبطل اولمبي للمنافسة في اولمبياد لوس أنجلوس 2028، والحصول علي ميداليات اولمبية في دورة الالعاب الاولمبية برزبين الأسترالية 2032.

فيما أعرب الاستاذ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن سعادته بحضور السيد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤكدًا ان مراكز الشباب في مصر دخلت طفرة نوعية في الخدمات المقدمة والارتقاء بمراكز الشباب وتطويرها، بالاضافة الي توفير العديد مر الدورات التدريبية والخدمات للشباب مت اجل النهوض بقدرات الشباب وتطويرها.

شهد الحوار كل من الاستاذة ايمان عبد الجابر، رئيس الادارة المركزية لبرامج الشباب والهيئات بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور اشرف البجرمي، وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للمنشآت الشبابية، الدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتطوير، نواب رؤساء جامعة قناة السويس وعمداء كليات الجامعة واعضاء هيئة التدريس.



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