لاعب وحيد من الأهلي ضمن التشكيل المثالي لإياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تواجد محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي، ضمن التشكيل المثالي لإياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان محمد عبد المنعم سجل هدف تعادل فريقه أمام الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي البطولة الأفريقية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

ويعتبر محمد عبد المنعم هو لاعب الأهلي الوحيد الذي تواجد في التشكيل المثالي الذي أعلن عنه حساب بطولة دوري أبطال أفريقيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتواجد 4 لاعبين من فريق وفاق سطيف الجزائري، ولاعبان من الرجاء المغربي، ولاعب من فرق الترجي التونسي، الوداد المغربي، بترو أتلتيكو الأنجولي وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي.

وجاء التشكيل المثالي لإياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا كالتالي: