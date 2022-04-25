كرة طائرة.. الخطيب يدعم لاعبي الأهلي رغم خسارة لقبي الدوري والكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه:

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي على دعوة فريقي الطائرات رجال وسيدات بالنادي للإفطار بقلعة الجزيرة مساء اليوم الإثنين.

وقام الخطيب بدعوة فريق رجال الطائرة رغم خسارة لقبي الدوري وكأس مصر لصالح المنافس.

وحضر الإفطار نائب رئيس النادي العامري فاروق وأعضاء المجلس محمد الغزواي ومحمد سراج بجانب خالد العوضي مدير النشاط الرياضي.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة ليلا كورة إن الخطيب طالب من الفريق تدراك الموقف سريعاً والتركيز في بطولة أفريقيا التي ستقام في تونس خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الخطيب أكد دعمه الكامل للفريق لعبور تلك العقبة خاصة أن لديه رصيد من البطولات وأنه يتمني تجاوز ذلك والتعاهد علي أن تكون محطة للإنطلاق نحو البطولات.

وظهرت علامات الحزن بوضوح علي الجهاز الفني واللاعبين خاصة عبدالله السلام وأحمد صلاح.