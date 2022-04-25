أين الحقيقة؟ .. رئيس اتحاد الكرة يناقض نفسه بشأن طلب إعادة مباراة مصر والسنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

بعد أقل من شهر على تصريحات جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن الملف المقدم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لإعادة مواجهة مصر والسنغال بتصفيات المونديال، خرج بتصريحات مختلفة عما كانت في السابق.

وقال علام في تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة قال علام :"لم نطلب من الفيفا إعادة مباراة السنغال، هدفنا من الطلب هو تأهل مصر مباشرة إلى كأس العالم بدلا من السنغال".

فخلال شهر واحد من التصريحات الأولى التي أعلن خلالها رئيس الاتحاد المصري لكرة بطلب إعادة المباراة ليتحول بعد ذلك إلى تصريح أخر عما قاله في السابق مؤكدًا أنه لم يطلب إعادة المباراة ولكن الطلب الأساسي هو تأهل مصر مباشرة إلى كأس العالم 2022 بقطر.

بداية الأزمة

شهدت مباراة المنتخب المصري أمام السنغال بإياب الجولة الحاسمة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022، تجاوزات ومناوشات من الجماهير التي حضرت في مدرجات ملعب عبدالله واد بالعاصمة داكار.

وانتهت المباراة بفوز السنغال بهدف نظيف، وهو نفس نتيجة الذهاب، لتمتد المباراة لضربات الترجيح التي فاز خلالها أسود التيرانجا بنتيجة 3-1، ليحجز بطاقة التأهل للمونديال، ويفقد الفراعنة فرصة الصعود لكأس العالم.

التعليق الأول من اتحاد الكرة

صرح جمال علام بعد ضياع حلم تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2022 بقطر قائلا:متوقعون نتيجة الشكوى ستكون عقوبات مالية او نقل المباراة، لكن الهد تحقق وهو الوصول إلى كأس العالم".

التحرك الأول

يوم الثلاثاء 29 مارس (شكوى رسمية)

أعلن اتحاد الكرة، التقدم بصورة رسمية بشكوى ضد نظيره السنغالي لدى مراقب المباراة ومسئول الأمن والاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قبل انطلاق مباراة منتخبيهما.وأشار اتحاد الكرة، عبر بيان رسمي إلى أن شكوته جاءت لما تعرض له المنتخب الوطني من عنصرية بعد ظهور لافتات مسيئة في مدرجات ملعب المباراة للاعبين وتحديدًا محمد صلاح قائد الفريق، كما قامت الجماهير بإرهاب اللاعبين من خلال القاء الزجاجات والحجارة عليهم أثناء عملية الإحماء .

الأربعاء 30 مارس (رئيس اتحاد الكرة يطلب إعادة المباراة)

قال جمال علام، رئيس مجلس اتحاد الكرة، إن اتحاد الكرة لن يترك حقه بعد ماحدث من الجانب السنغالي بمباراته أمام المنتخب الوطني مشدداً على أن البعثة بالكامل تعرضت لإرهاب شامل وكل ذلك تم تدوينه وتوثيقه بالصوت والصورة وأنه لن يترك حق المنتخب معتبراً أن ماحدث لا يقل عن مباراة زيمبابوي التي أُعيدت بسبب حجارة .

الأربعاء 30 مارس (الفيفا يعلق)

أكد المتحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن الهيئات التأديبية بالاتحاد ستقوم بتقييم تقرير مباراة السنغال ومصر كاشفاً أن الاتحاد الدولي لكرة القدم حاليا بصدد تحليل التقارير الرسمية لمباراة التصفيات المؤهلة لكأس العالم بين السنغال ومصر.

الأربعاء 30 مارس (اتحاد الكرة يحدد الخطوات)

قرر اتحاد الكرة تقيدم مستنداته في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم الـ 72 (كونجرس فيفا)، الذي يقام في دولة قطر اليوم الخميس حيث تم تجهيز ملفًا ووضعه على (فلاشة) تحمل كل ما دار بالمباراة وكذلك ماحدث في مباراة المنتخب الوطني الشهيرة أمام نظيره زيمبابوي التي تمت إعادتها بسبب حجارة ألقاها مُشجع.



30 مارس 2022 (علام يتوقع نتيجة الشكوى )

قال جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، إنه يتوقع نتيجة شكوى الذي تقدم به اتحاد الكرة ضد الاتحاد السنغالي لكرة القدم، بعد الأحداث التي شهدتها مباراة المنتخبين من جانب الجماهير السنغالية.

وأضاف علام في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" :"خلال اتجاهنا للاستاد واجهنا زحام ولا أعرف هل هذا متعمد أم لا؟، كان يوجد احتكاكًا من بعض الجماهير داخل الملعب فقط، الأجواء كانت صعبة بالنسبة لنا".وتابع :"متوقعون نتيجة الشكوى، وستكون عقوبة مالية أو نقل المباراة، لكن هدف السنغال تحقق وهو الوصول لكأس العالم بعدما استخدموا (كل الأساليب)".

أكد جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه مجلس إدارته خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من يوم مواجهة السنغال، لافتا أنه تم الاستعانة ببعض الفيديوهات من الجماهير المصرية التي ارسلت لهم.

وقال علام في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2:" قدمنا كل شيء في الملف منذ وصولنا إلى المطار وحتى نهاية المباراة أمام السنغال".

وأضاف: "تواجدنا في كونجرس الفيفا بقطر كان لشرح ما أرسلناه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم".

20 أبريل 2022 (لم نتلق أي رد)

نفى مصدر باتحاد الكرة الأنباء التي ترددت حول إعاة مباراة مصر والسنغال في المرحلة الحاسمة من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقال المصدر في تصريحاته ليلا كورة، إن مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لم يخطروا الجانب المصري بأي جديد بشأن طلب الإعادة، مشيرًا إلى أن أمر إعادة المباراة بعيد عن الحقيقة.



25 أبريل 2022 ( لم نطلب إعادة مباراة السنغال)

كشف جمال علام رئيس الاتحاد المصري القدم عن تفاصيل الطلب المقدم للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن مباراة مصر والسنغال الأخيرة في تصفيات المونديال التي انتهت 1-1 في مباراتي الذهاب والإياب، قبل أن يتفوق أسود التيرانجا بركلات الترجيح.

وفي تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة قال علام :"لم نطلب من الفيفا إعادة مباراة السنغال، هدفنا من الطلب هو تأهل مصر مباشرة إلى كأس العالم بدلا من السنغال".