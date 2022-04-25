بيراميدز يعلن تعيين تاكيس جونياس خلفا لإيهاب جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن نادي بيراميدز تعيين مدربه اليوناني السابق لشغل منصب المدير الفني بدلا من إيهاب جلال الذي رحل من أجل قيادة منتخب مصر.

تاكيس كان قد قاد فريق بيراميدز من قبل أن يرحل بسبب سوء النتائج، ليعود من جديد لاستئناف الموسم الحالي في الدوري والكأس.

وودع بيراميدز بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية من ربع النهائي بعد السقوط أمام فريق مازيمبي الكونغولي بثنائية نظيفة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ولم يكشف نادي بيراميدز التفاصيل التعاقدية مع المدرب اليوناني، لتكتفي الحسابات الرسمية للنادي المصري بنشر أهداف للفريق خلال ولاية تاكيس الأولى.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي الثاني الذي لعب مباراة واحد أقل، بينما لعب بيراميدز مباراتين أقل من الزمالك المتصدر مؤقتا، ويعني الفوز بهما التساوي مع الأبيض بنفس الرصيد.