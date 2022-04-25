علام: لم نطلب إعادة مباراة السنغال.. هدفنا التأهل مباشرة لكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف جمال علام رئيس الاتحاد المصري القدم عن تفاصيل الطلب المقدم للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن مباراة مصر والسنغال الأخيرة في تصفيات المونديال التي انتهت 1-1 في مباراتي الذهاب والإياب، قبل أن يتفوق أسود التيرانجا بركلات الترجيح.

وفي تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة قال علام :"لم نطلب من الفيفا إعادة مباراة السنغال، هدفنا من الطلب هو تأهل مصر مباشرة إلى كأس العالم بدلا من السنغال".

وتقدمت مصر بشكوى ضد السنغال في ملف تضمن التجاوزات التي حدثت من الجمهور السنغالي قبل وبعد وأثناء المباراة، ومدى تأثير ذلك على نتيجة المباراة، خاصة في ركلات الترجيح واستخدام أدوات الليزر للتشويش على اللاعبين.

وأضاف علام :"لم نعرف ماذا جاء في تقرير حكم مباراة مصر والسنغال، ولا نعرف أيضا ماذا كتب مراق باللقاء في تقريره".

وعن إجراء قرعة كأس العالم بوجود السنغال قال علام :"ما زال هناك الكثير من الوقت لحسم الملف، في شهر 6 المقبل ستقام مباريات في تصفيات المونديال، والفرصة ما زالت قائمة".