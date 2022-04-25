بعد السقوط في لوبومباشي.. بيراميدز أنفق ما يقرب من 3 مليار جنيه والمحصلة (صفر)

محمد اسماعيل - القاهرة - ضربة قاصمة تعرض لها نادي بيراميدز في موسمه الرابع بعد تحوله من "الأسيوطي" إلى النادي الجديد بفقده الفرصة في الفوز على بطولة الكونفيدرالية بالخروج مبكراً من دور الـ 8 على يد نادي مازيمبي.

وأجهض مازيمبي الذي يمر بفترة إحلال وتبديل حلم بيراميدو في الظفر بالبطولة وهزمه بثانية نظيفة ليطيح به من دور الـ 8 بعد خروجه من البطولة في الموسم الماضي من الدور نصف النهائي والموسم قبل الماضي من النهائي.

"الأسيوطي سابقا" اتمم هذا العام إنفاق ما يفوق عن 3 مليار جنيه 4 مواسم لم يحقق فيها أى بطولة مكتفياً بالوصول إلى نهائي الكونفيدرالية والمربع الذهبي ببطولة الدوري رقم الأرقام الجنونية التي صرفت على التعاقدات (لا تشمل مصاريف استقدام الحكام الأجانب، أو قناة بيراميدز، أو رواتب العاملين فى نادي بيراميدز واستئجار ملعب الدفاع الجوي).

البداية (1.5 مليار جنيه)

جاءت بداية بيراميدز جنونية من حيث الإنفاق ما يقرب من مليار ونصف المليار جنيه مصر في الموسم الأول 2018 -2019 بواقع 500 مليون جنيه من أجل التعاقد مع اللاعبين المحليين و 800 مليون جنيه من أجل التعاقد مع الأجانب.

وجاء أحمد الشناوى كأغلي لاعب محلي تعاقد معه بيراميدز حيث كلفه 60 مليون جنيه وخلفه علي جبر وعبد الله بكري 45 مليون جنيه لكلاً منهم ، فيما تصدر البرازيلي كينو الأجنبي الأغلي في تاريخ مصر صدارة المحترفين في بيراميدز وكلفه 8.60 مليون يورو وجاء من خلفه كريستيان بينافينتي 6 مليون يورو.

وأمتلك بيراميدز لائحة مكافآت خيالية في وجود مالكه السابق تركي آل الشيخ حيث وصلت مكافأة الفوز على الأهلي في موسمه الأول لمليون جنيه لكل لاعب وعضو في الجهاز الفني بحسب تصريحات أحمد أيمن منصور لاعب الفريق عقب المباراة فيما وصل مكأفأة الفوز على إنبي في افتتاح مبارياته في نفس الموسم إلى 180 ألف جنيه وهي نفس مكافأة فوزه على المقاولون العرب.

وحقق بيراميدز في موسمه الأول 17 انتصاراً أى ما يعني أن إجمالي المكافئات في هذا الموسم فقط 100 مليون جنيه بخلاف مكافأة الفوز على الأهلي مرتين والزمالك مرة في نفس الموسم والتي تقدر حسب المعلن بـ 120 مليون جنيه بإجمالي 220 مليون جنيه .

الموسم الثاني (200 مليون جنيه)

جاء الموسم الثاني أقل في الانفاق بعد بيع نادي بيراميدز إلى مالكه الحالي ، حيث تقلص الانفاق كثيراً ليصل إلى 200 مليون جنيه حيث جاء إسلام عيسي كأغلي لاعب مصري تعاقد معه النادي الأزرق مقابل 35 مليون جنيه وتصدر قائمة الأجانب الإيفواري ويلفريد كانون مقابل 1.4 مليون يورو .

الموسم الثالث (500 مليون جنيه)

ارتفع الانفاق في الموسم الثالث بسبب ارتفاع رواتب نجوم الأهلي الذي استقطبهم بيراميدز وخاصة رمضان صبحي التي كلفه 300 مليون جنيه بشكل إجمالي ما بين قيمة شراءه وراتبه السنوي ومن خلفه أحمد فتحي 60 مليون جنيه , ليصل إجمالي ما صرفه بيراميدز في هذه الفترة 500 مليون جنيه .

الموسم الحالي (140 مليون جنيه)

الموسم الأقل إنفاقاً في تاريخ بيراميدز كان في الموسم الحالي والذي شهد اقتصاد في الصفقات والتعاقد مع اسماء معظمها لا يلعب بصفة أساسية وعلى رأسه عبد الله مجدي وهشام محمد ومحمد صادق ميدو وحسين السيد وتفعيل شراء محمود صابر ليصيح وليد الكارتي والجنوب أفريقي فاجري لاكاي الأغلي واشتراهما بيراميدز بنحو 5 ملايين دولار.

أجهزة فنية (400 مليون جنيه)

أما الأجهزة الفنية فقد كلفت الأجزة الفنية خزينة بيراميدز في موسم واحد فقط ما يفوق 15 مليون دولار شاملة الشروط الجزائية وفي الصدارة الأرجنيتني رامون دياز المدرب الأغلى في تاريخ الدوري المصري بعدما تعاقد معه بيراميدز 7 ملايين دولار بحسب تصريحات مالك بيراميدز السابق وخلفه البرازيلي البرازيلي ألبرتو فالنتيم الذي حصل على 5 ملايين دولارومثلهم للكرواتي أنتي تشاتشيتش بإجمالي 400 مليون جنيه لـ 9 مدربين تولو تدريب بيراميدز.