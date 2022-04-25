جمال علام: لم أر فينجاد يعمل في اتحاد الكرة.. وليس له بصمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني السابق لاتحاد الكرة لم يكن يعمل.

وقال علام في تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة:" فينجادا كان موجود في منصبه مجرد اسم فقط".

وأضاف: "كنت اسمح لمحمود سعد المدير الفني السابق لاتحاد الكرة بحضور الاجتماعات وبعد ذلك يعرض اسماء المدربين المرشحين لتدريب المنتخبات وبناء على ذلك يتم الاختيار".

وتابع: "لم أشاهد فينجادا يعمل في اتحاد الكرة وليس له بصمة خلال فترة تواجده وقرار رحيلة بعد انتهاء التعاقد.

وأتم : "ندرس استقدام مُخطط لاتحاد الكرة وسيكون اجنبي، ومهمته تقتصر على الناشئين ومسابقات الدرجات الأدني ويضع لهم خطة فينة كاملة".

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، توجيه الشكر إلى البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة، بعد رحيله عن منصبه.

وأكد اتحاد الكرة عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تم توجيه الشكر للبرتغالي نيلو فينجادا على فترته التي قضاها في منصبه كمدير فني لاتحاد الكرة.