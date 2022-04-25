مصدر يكشف لمصراوي حقيقة مفاوضاوت الزمالك لضم لاعب الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

كشف مصدر مقرب من هشام صلاح، لاعب الاتحاد السكندري، أن اللاعب دخل ضمن اهتمامات إدارة الزمالك للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر الذي رفض الافصاح عن اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي: "اللاعب عقده ممتد مع الاتحاد لمدة ٤ مواسم واذا قرر الزمالك ضمه سوف يتفاوض مع النادي".

وأشار إلى أن وكيل اللاعب أبلغه أن هناك رغبة في ضمه من قبل مسؤولي الفريق الأبيض، ولكن مازال هناك دور كامل في الدوري ولا مجال للمفاوضات الرسمية الآن".

وأكد، أن اللاعب هشام صلاح يصب تركيزه حاليا مع فريقه لحين ارتقاء المفاوضات للرسميات.

واتم: "اللاعب لم يتحدث معه اي مسؤول من داخل الزمالك بشكل مباشر، والوكلاء يتواصلون مع اللاعب ويبلغونه برغبة الزمالك في ضمه".