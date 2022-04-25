الألماني روديغر قاب قوسين من الانضمام لريال مدريد

المنامة - ياسر ابراهيم - قال توماس توخيل مدرب تشلسي -اليوم الأحد- إن المدافع أنطونيو روديغر سيرحل نهاية الموسم الجاري مع انتهاء عقده مع النادي اللندني المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويعاني تشلسي من عقوبات الحكومة البريطانية على الروسي رومان أبراموفيتش مالك النادي، بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، ولم يعد بوسعه إبرام عقود أو شراء لاعبين.

وأبلغ توخيل شبكة "سكاي سبورتس" (Sky Sports) عقب فوز "البلوز" على وست هام بهدف نظيف أن روديغر "يريد الرحيل عن النادي. لقد أبلغني بذلك في حديث خاص بيننا".

وأضاف "من دون وجود عقوبات، سيكون بوسعنا على الأقل القتال، لكن أيدينا مقيدة. لا نتعامل مع الأمر بشكل شخصي فهذا قراره. إنه لاعب مهم وسيبقى كذلك حتى نهاية الموسم، لكن هذا أمر محبط".

وتابع "سنفتقده كثيرا؛ إنه يمنح شجاعة لزملائه اللاعبين.. هو مدافع من طراز رفيع.. سنحتاج إلى البحث عن بديل آخر".

وينتهي تعاقد المدافعين سيزار أزبليكويتا وأندرياس كريستنسن مع تشلسي نهاية الموسم الجاري أيضا.

وفاز روديغر -المنضم من روما عام 2017- مع تشلسي بكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.

وذكرت تقارير أنه قد ينضم لريال مدريد. وزعمت هذه التقارير أن الدولي الألماني توصل لاتفاق شفهي مع "الملكي" للانضمام إليه مجانا الصيف المقبل، على أن يتم إنهاء الصفقة التي من المفترض أن تمتد إلى عام 2026 في الأسابيع القليلة المقبلة.

يذكر أن أندية باريس سان جيرمان ويوفنتوس ومانشستر يونايتد مهتمة بالتعاقد مع روديغر ولكن يبدو أن "المرينغي" الأقرب للظفر بالصفقة.

المصدر : مواقع إلكترونية + وكالات