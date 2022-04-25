كليتشكو ينوي العودة للملاكمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسعى بطل العالم السابق للوزن الثقيل فلاديمير كليتشكو للعودة للملاكمة مرة أخرى، من أجل كسر الرقم القياسي للسن المسجل باسم جورج فورمان. وفاز فورمان بلقبي رابطة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة في عمر 45 عاما. وقال كليتشكو (46 عاما) لصحيفة «بيلد» أمس «إنه قد يقوم بمحاولة لكسر رقم الملاكم الأمريكي». وأضاف»إذا كنت في مستوى جيد، من يعلم، ربما يكون لدي الحلم لتحطيم رقم جورج فورمان. هذا يحفزني لكي أستيقظ كل يوم وأمارس تدريبات رياضية، لا أريد تحطيم فك، أريد فقط تحطيم الرقم القياسي». وكان كليتشكو يتحدث في أعقاب اعتزال تايسون فيوري الذي تغلب عليه في 2015 واعتزل كليتشكو في 2017 بعد 69 نزالا. وفي هذه اللحظة، يقوم كليتشكو بدعم شقيقه فيتالي كليتشكو عمدة مدينة كييف، في الحرب على أوكرانيا. ونصح فورمان قبل عامين لكليتشكو ألا يعود للحلبة مرة أخرى، قائلا «لماذا ينبغي عليه أن يلاكم؟ يجب أن يجرب هذا إذا كان بحاجة حقيقية للمال. ولكن إذا كان كل شيء يسير على مايرام ماليا، أوصيه بألا يلاكم مرة أخرى».

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