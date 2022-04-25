سان جيرمان يستقر على رحيل بوكيتينو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت تقارير إعلامية أمس أن أيام المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو قد انتهت، رغم أنه قاد الفريق للتتويج للمرة العاشرة بلقب الدوري الفرنسي.

ووفقا لصحيفة «لو باريزيان» الفرنسية فإن هناك احتمالية لتولي أنطونيو كونتي تدريب الفريق خلفا لبوكيتينو.

وتولى بوكيتينو تدريب باريس سان جيرمان في يناير 2021 بعقد يمتد حتى 2023، ولكن النادي الطموح فشل مرة أخرى في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، كما خرج خالي الوفاض من بطولة كأس فرنسا.

وذكرت الصحيفة أن مسؤولي باريس سان جيرمان استقروا بالفعل على رحيل بوكيتينو.

وأضافت الصحيفة أن زين الدين زيدان هو المرشح المفضل لمسؤولي سان جيرمان، ولكن لاعب المنتخب الفرنسي السابق ومدرب ريال مدريد السابق، ينتظر تدريب المنتخب الفرنسي في حال قرر ديديه ديشان الرحيل عن تدريب المنتخب بعد انتهاء منافسات بطولة كأس العالم التي تقام في وقت لاحق من العام.

يذكر أن كونتي لديه عقد مع توتنهام الإنجليزي، الذي يقاتل من أجل احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وذكرت أيضا «لو باريزيان» أن بقاء ليوناردو في منصبه كمدير رياضي بالفريق لم يعد مضمونا، وخاصة أنه تم ذكر اسم أرسين فينجر، مدرب أرسنال السابق، ليكون بديلا محتملا.