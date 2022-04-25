سيتي يستضيف الملكي في طحن أوروبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشتعل الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا بقمة الذهاب النارية التي تجمع ريال مدريد الإسباني حامل لقب البطولة 13 مرة، بمانشستر سيتي الإنجليزي الطامح لخطف اللقب للمرة الأولى على ملعب (الاتحاد).

ويدخل السيتزنس المباراة بمعنويات عالية، حيث أكمل 19 مباراة متتالية على ملعبه في دوري أبطال أوروبا دون معرفة طعم الخسارة، بقيادة المدرب بيب جوارديولا، الذي يأمل في تحقيق اللقب الأوروبي الأول في تاريخ النادي.

وواجه ريال مدريد في ثمن النهائي، باريس سان جيرمان، وقدم أمامه مباراة إياب للتاريخ، وفي ربع النهائي اصطدم بحامل اللقب، تشيلسي، وتجاوز عقبته كذلك.

وكان هدف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من عودته إلى دكة ريال مدريد هو التتويج بلقب الدوري الإسباني «الليجا»، حيث يعد لقب الدوري الوحيد الذي استعصى عليه من بين الدوريات الكبرى، ورغم ذلك وجوده في ناد بحجم ريال مدريد يزيد من متطلباته وتطلعاته.

وبعد تجاوز عقبتي باريس سان جيرمان وتشيلسي، يواجه ريال مدريد عقبة جديدة تعد هي الأقوى، تتمثل في مواجهة متصدر وحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجدد جوارديولا آماله في التتويج باللقب، وسيواجه في نصف النهائي صديقا قديما وهو ريال مدريد، حيث خرج المدرب الإسباني منتصرا على ملك أوروبا في دوري الأبطال خلال مناسبتين، واحدة مع برشلونة في نصف النهائي والأخرى مع السيتي في ثمن النهائي، لكن جوارديولا لم ينس ما حدث له وهو على رأس الإدارة الفنية لفريق بايرن ميونخ في نصف نهائي 2014.

وفي تلك النسخة سقط العملاق البافاري بقيادة جوارديولا على ملعبه برباعية نظيفة، وكانت تلك الهزيمة درسا قاسيا للمدرب الإسباني سيجعله لا يتهاون في مواجهة الذهاب ضد ريال مدريد.

ويعول أنشيلوتي على مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما، الذي قدم أوراق اعتماده كأحد المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، في موسم يعد الأفضل في مسيرته، حيث أحرز 39 هدفا في 40 مباراة.

ويوقع بنزيما على أفضل موسم له في دوري الأبطال، حيث أحرز 12 هدفا ومرشح لزيادة غلته التهديفية في اللقاءات المقبلة، منها هاتريك ضد الفريق الباريسي وآخر ضد «البلوز».

ووجد أنشيلوتي رسما تكتيكيا جديدا عند الاعتماد على الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي في المواعيد الكبرى.

ولم يتخل الإيطالي عن طريقة اللعب 4-3-3، لكنه أضاف إلى تشكيلته لاعب وسط آخر وهو فالفيردي، لزيادة القوة الدفاعية.

على الجانب الآخر يعاني مانشستر سيتي في بعض خطوطه، لا سيما في خطه الدفاعي، حيث سيغيب الظهير البرتغالي جواو كانسيلو بسبب تراكم البطاقات، وهناك شكوك حول لحاق كايل ووكر، الغائب عن آخر 3 مباريات بسبب الإصابة، بالمباراة، إلى جانب إمكانية غياب جون ستونز للإصابة أيضا.