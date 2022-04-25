شكرا لقرائتكم خبر بعد 71 عاما.. مخاطر الهبوط تحيط بإيفرتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب المدير الفني لفريق إيفرتون الإنجليزي، فرانك لامبارد بعدم انجراف كل الأشخاص الذين لهم علاقة بالنادي وراء الأفكار السلبية بعد أن تراجع الفريق للمنطقة المهددة بالهبوط من الدوري الممتاز.

وتراجع إيفرتون للمركز الثالث من القاع بالدوري للمرة الأولى منذ ديسمبر 2019 وذلك بعد الخسارة بهدفين نظيفين أمام ليفربول في ديربي ميرسيسايد الـ240، وفوز بيرنلي.

وازدادت مخاطر هبوط الفريق للمرة الأولى منذ 71 عاما، حيث يتواجد في المركز الـ18 بفارق نقطتين عن منطقة الأمان.

وقد يزداد الموقف سوءا عندما يحل تشيلسي، صاحب المركز الثالث، ضيفا على إيفرتون يوم الأحد، وقبلها بيوم سيلتقي بيرنلي مع مضيفه واتفورد.

وأكد لامبادر أن فريقه لا يمكنه أن يضيع أي طاقة على نتائج الفرق الأخرى، ولكن قضاء أسبوع في القاع، حتى ولو كان للفريق مباراة مؤجلة، فإن هذا لن يساعدهم من الناحية النفسية.

وقال لامبارد» هناك 18 نقطة سنقاتل عليها، وهذا عدد كبير من النقاط».

وأضاف «إنه من المهم للاعبين والجماهير والنادي ألا يتعاملوا مع هذا الأمر بطريقة سلبية. كونوا واقعيين، هناك العديد من المباريات تنتظرنا لكي نحاول الفوز بها».