خلفاً لـ إيهاب جلال.. بيراميدز يُعيد تاكيس جونياس لقيادة الفريق

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادى بيراميدز، اليوم الإثنين، عن تعيين اليوناني تاكيس جونياس مديرًا فنيًا لفريق الكرة بالنادي، ليقود الفريق خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن جونياس سيبدأ مهمته مع بيراميدز في تدريباته التي تقام مساء اليوم، بملعب الدفاع الجوي، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة فى الدورى الممتاز.

من جانبه، أعرب ممدوح عيد، الرئيس التنفيذى، عن ترحيبه بعودة تاكيس جونياس لتدريب الفريق مجدداً، مؤكداً على أنه كانت له تجربة ناجحة مع النادى نهاية الموسم الماضي، وقدم خلالها مباريات مميزة على رأس القيادة ألفنية للفريق.

وأشار عيد إلى أن تجربة تاكيس جونياس المميزة مع بيراميدز فى الموسم الماضى كانت دافعاً لقرار عودته مرة أخرى خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أنه على ثقة كبيرة بأن ألفريق سيظهر بصورة مميزة ويواصل منافسته على بطولتى الدورى وكأس مصر.

وكان تاكيس جونياس قد قاد بيراميدز فى نهاية الموسم الماضي، وتولى مهمة إدارة ألفريق فى ١٢ مباراة، وحقق الفوز فى ٥ مواجهات والتعادل فى ٦، والخسارة فى مباراة وأحدة فقط.